Post finale mondiali Qatar | osservazioni con gli occhi spaesati di Nike e Dike

(Di sabato 24 dicembre 2022) Quest’anno nel presepe ci ritroviamo i protagonisti delladei campionatidi calcio con i re Magi che portano oro per la vittoria dell’Argentina, incenso per la sconfitta della Francia, e mirra per i petroldollari delgate La mutazione antropologica dello Sport diventato uno spot È la prima volta nella storia che i campionatidi calcio si giocano a dicembre. Una insolita edizione che resterà nella memoria anche per ilgate, lo scandalo che ha coinvolto l’Europarlamento, e non solo. A vincere la competizione l’Argentina che è riuscita a battere i campioni uscenti della Francia. Questo il dato sportivo. Ma a perdere è stato lo Sport con i suoi valori, che ormai è diventato uno spot. La gara si è chiusa ai rigori. Un rigore che nel campo dell’UE dei diritti umani non è ...