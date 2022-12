Per la mia salute mentale Aurora Ramazzotti si cancella dai social

Il Fatto Quotidiano

... Io sono Babbo Natale, Non ti presento i miei, Vacanze romane, Una PoltronaDue, Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia, Mamma! Ci risiamo, Mr. and Mrs. Smith, Il Signore degli ...Forse neancheaver vinto il Giro d'Italia e il Mondiale ne avevo ricevuti così…". Resta ... La bici che fa ancora parte dellavita. Certo, dopo gli 80 anni ho capito che alcune cose non ... Violante Placido: “Non amo le scene di sesso. E peccato per mia ... Il fascino di Bologna ha stregato anche Marko Arnautovic, che lo racconta in una lunga e interessante intervista, rilasciata a Sport Week della ...Vittorio si era concesso una chiacchierata con la Gazzetta poco più di un mese fa in occasione del suo 85° compleanno: "Pedalo ancora 10 km al giorno. Merckx troppo veloce anche nel farmi gli auguri, ...