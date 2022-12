Pentathlon | il DT dell’Italia Andrea Valentini | “Risultati molto buoni tra i senior nel 2022 Confermato anche per il 2023 il sistema delle fasce di merito”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ildelmoderno italiano ha portato in dote il titolo mondiale di Elena Micheli ad Alessandria d’Egitto, un argento europeo in staffetta mista, quattro podi nelle tappe di Coppa del Mondo (con una vittoria), ed il premio dell’UIPM come miglior team dell’anno nelle staffette. Il Direttore Tecnico, ad un anno dall’inizio del suo incarico, ha tracciato al sito federale un bilancio della stagione conclusasi ad inizio dicembre con il Campionato Italiano Assoluto, nel quale hanno trionfato Elena Micheli e Giorgio Malan. Questa l’analisi di: “Si chiude una stagione che ha portatotra i. Vantiamo il titolo mondiale ...

Qualcosa da rivedere in ambito giovanile : ' I risultati forse ci stanno un po' stretti. Tra gli Under 19 sapevamo di non essere molto competitivi a livello internazionale, ma nonostante ciò sono ...