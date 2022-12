Paura a Genova | una frana travolge due palazzine | evacuate 40 famiglie – Le foto

(Di sabato 24 dicembre 2022) Unadi fango e sassi ha travolto duedel quartiere popolare Borgoratti aoggi 24 dicembre. Grossi massi misti a terra sono scivolati addosso agli edifici poggiandosi sui terrazzi di uno dei condomini, che ne è rimasto danneggiato. Uno dei muri di un appartamento, infatti, è stato sfondato dalle rocce. Al momento non si registrano morti o feriti a causa degli smottamenti, che non sono i primi di questi giorni di pioggia che hanno inzuppato il terreno, riportaToday. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo e hanno provveduto a evacuare un’intera palazzina di 37 appartamenti assieme a tre unità del condominio adiacente. Ad essere coinvolti sono i civici 46 e 46a di via Posalunga, che sono stati raggiunti dallaintorno alle 7.30 di questa mattina. Oltre ai vigili ...

