Parigi | il killer | ' ho agito per razzismo'

Il francese di 69 anni sospettato di aver ucciso ieri tre curdi e di averne feriti altri tre nei pressi di un centro culturale curdo aha detto durante il suo arresto di aver agito perché è "razzista". Lo ha riferito una fonte vicina al dossier precisando che l'uomo, un macchinista in pensione che ha aperto il fuoco poco prima ...L'episodio in un centro culturale. Ilaveva precedenti per reati xenofobi. Proteste e scontri con la polizia. Sparatoria Parigi, fermato 69enne: cosa si sa del killer L'uomo, un macchinista in pensione, ha aperto il fuoco poco prima di mezzogiorno in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement della capitale francese ...L'attacco di ieri nel centro culturale curdo a Parigi ha scatenato la rabbia della comunità che aveva lanciato l'allarme.