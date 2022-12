Papa Francesco | Perdiamo il senso del Natale per tanto consumismo  

RaiNews

Roma 24 dicembre 2022 "Siamo qui alla mensa e ostello della Caritas in Via Marsala che è stato ristrutturato nel 2015, quando è venutoad aprire la porta santa. Prima porta aperta non per entrare in una chiesa ma in una mensa. Questo ha un significato particolare perché ilha evidenziato l'importanza del gesto di ...Lo ha dettonell'omelia della Messa di Natale. Il Pontefice evoca la Natività per sollecitare la riflessione: 'Che cosa ci vuole dire dunque attraverso la mangiatoia Almeno tre cose: ... La Messa di Natale di Papa Francesco: settemila fedeli assistono in San Pietro Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...CITTA' DEL VATICANO - «La povera mangiatoia fa emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone». Papa Francesco entra in sedia ...