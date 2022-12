Papa Francesco in sedia a rotelle per la messa di Natale | “Penso ai bambini divorati dalle guerre”

(Di sabato 24 dicembre 2022)è arrivato inalla Basilica Vaticana per presiedere ladi. Ad assistere alla celebrazione settemila fedeli, mentre tanti altri hanno seguito lada Piazza San Pietro attraverso i maxischermi. Ladia San Pietro non era così affollata dai tempi pre-pandemia. Ilguardando alla mangiatoia, dove è nato Gesù, ha sottolineato che “serve a portare il cibo vicino alla bocca e a consumarlo più in fretta. Essa può così simboleggiare un aspetto dell’umanità: la voracità nel consumare. Perché, mentre gli animali nella stalla consumano cibo, gli uomini nel mondo, affamati di potere e di denaro, consumano pure i loro vicini, i loro fratelli. Quante ...

Vicinanza, povertà, concretezza. Nella messa della notte di Natale, celebrata danella basilica di San Pietro, il Pontefice chiede di interrogarsi su cosa ancora questa nascita dice alle nostre vite partendo da queste tre parole.'Dopo molti Natali festeggiati tra ..., nel corso dell'omelia nel corso della messa di Natale, ha dedicato le prime parole ai bambini: "Anche in questo Natale un'umanità insaziabile di soldi, potere e piacere non fa posto, ...Un invito a riscoprire l’autentico senso del Natale. E’ questo l’invito lanciato dal Papa nell’omelia pronunciata nella Basilica Vaticana in occasione della Messa della Notte di Natale. Per far ciò ci ...Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa della Natività. Il Santo Padre è arrivato in sedia a rotelle.