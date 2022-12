Pack 9 gare per il girone di ritorno | in vendita dal 28 dicembre – Info e prezzi

Leggi su seriea24

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’Ascoli Calcio per ildidel Campionato di Serie BKT 22/23 lancia un, un miniabbonamento valido per assistere alle partite che si disputeranno al Del Duca contro Palermo, Perugia, Benevento, Bari, Venezia, Brescia, Sudtirol, Pisa e Cosenza. Ilsarà indalle ore 16:00 di mercoledì 28alle ore 14:00 di sabato 28 gennaio. I puntidi riferimento sono quelli del circuito Ticketone, ma ilpuò essere acquistato anche presso l’Ascoli Calcio Store di via Cairoli oppure online. Il miniabbonamento potrà essere acquistato solo per i settori CURVA NORD e TRIBUNA MAZZONE. Tariffe speciali per donne, senior (nati entro il 311953), under ...