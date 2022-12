Oroscopo Natale-Capodanno di Paolo Fox | le previsioni e la classifica segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Siamo arrivati alla Vigilia die nel bel mezzo di questi festeggiamenti vi sarete chiesti cosa dicono le stelle per voi. Sarete fortunati in questi giorni di festa? Oppure dovrete stare attenti a situazioni spiacevoli? Ecco lapere tutte le anticipazioni dell’cheFox ha rilasciato oggi in diretta alla trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri. Come da tradizione. Come andrannoper Ariete, Toro e Gemelli ?Fox Ariete: Nel nuovo anno vi aspettano grandi cose, sarete pervasi da una grande energia e avrete voglia di nuove esperienze. Attenzione ai pianeti perché qualcosa in ambito familiare potrebbe andare storto. ...