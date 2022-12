Oriana Marzoli in crisi a causa del Natale c’entra il suo ex

(Di sabato 24 dicembre 2022) Al GF Vipva in. La vippona spiega i motivi del suo malessere e, a quanto pare, c'entra il suo ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Tra i nuovi gieffini il più ambito e desiderato è sicuramente Antonino Spinalbese , che è stato corteggiato da, Giaele De Donà e che ha avuto un'amicizia speciale con Ginevra Lamborghini . Nulla di nuovo, visto che il gieffino aveva la fama da latin lover anche prima del GF Vip . Eppure c'è una ...Ancora tensioni nella casa del Gf Vip tra Antonella Fiordelisi e. L'ultima discussione è nata dopo che l'influencer venezuelana si è messa a piangere consolata da Luca Onestini : "Sto così in generale, non c'è un motivo ma che palle. Quando sto ...Oriana Marzoli ieri non ha partecipato al TG, Antonella Fiordelisi la attacca, ma gli altri vipponi sbottano contro di lei: "Basta" ...Oriana Marzoli sa sempre come catturare la nostra attenzione: il suo staff pubblica un nuovo capolavoro su Instagram - FOTO ...