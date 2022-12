Today.it

... rispetto ai pazienti con immunoglobuline mutate - sottolinea l'- Alla fine, entrambe le ... "che ha avuto l'approvazione dell'Ema, e che non è ancora rimborsabile in Italia - conclude- è ...... rispetto ai pazienti con immunoglobuline mutate - sottolinea l'- Alla fine, entrambe le ... "che ha avuto l'approvazione dell'Ema, e che non è ancora rimborsabile in Italia - conclude- è ... Oncologo Ghia: "Terapie biologiche orali per Llc più tollerate ed efficaci di chemio" La Leucemia linfatica cronica – continua Ghia – è la più comune forma di leucemia nel mondo occidentale, fra gli adulti. Colpisce prevalentemente maschi rispetto alle femmine”, in età anziana. La diag ...