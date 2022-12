Omicidio a Isernia | 70enne ucciso in casa con un colpo alla testa

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) –a Santa Maria del Molise in provincia di. Un anziano, di circa 70 anni, è statoine per il delitto è sospettata la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. Sono stati i vicini della coppia a lanciare l’rme ai militari che, arrivati nell’abitazione, hanno trovato a terra l’uomo ormai senza vita. L’ipotesi è che sia stato colpito, ma sono in corso le indagini sull’arma del delitto. La moglie della vittima, colta da malore, dopo l’accaduto, è stata portata in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

