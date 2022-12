Olimpia | che magia! Rimonta il Monaco dal - 17 nel 3° quarto e si rilancia

OA Sport

Motiejunas sblocca gli ospititrovano anche il guizzo di Diallo dall'arco, non molla Milanosfrutta le iniziative di Hall e Ricci, semigancio dell'ex Virtus Bologna per l'8 - 5. Prima ...... un momento probabilmente decisivo per far scattare la scintilla in casa. Il quarto periodo si apre con troppi errori al tiro di Milano,però cambia marcia in difesa e improvvisamente si ... LIVE Olimpia Milano-Monaco 79-71, Eurolega basket in DIRETTA ... Questa sera al Forum di Assago arriva la rivelazione stagionale del 2022-23, che conferma il raggiungimento dei playoff in quella passata. Parliamo del Monaco di Mike James e Sasa ...MILANO - Milano sfata anche il tabù Forum. Con un'incredibile rimonta, l'Olimpia riesce a dare continuità al successo di Belgrado contro la Stella Rossa che aveva interrotto una striscia negativa di n ...