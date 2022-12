Oggi 24 dicembre | Venerabile Nelson Santana | Il bambino malato che sconvolge col suo esempio

Per, sabato 24, sono già stati annullati più di 570 voli, mentre per il giorno di Natale si prevede solo una decina di cancellazioni. Si segnalano problemi anche nei collegamenti ......2022 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani economici del giorno 242022. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE Sole 24 Ore Milano Finanza Italia...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 dicembre 2022 Su Rai 1 è andata in onda la finale di Ballando con le stelle 2022. Su Rai 2 Prossima fermata: Natale. Su ...Cosa si può fare a Natale nelle principali città italiane Te lo diciamo noi! Scoprilo leggendo tutto l’articolo.