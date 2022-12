Nuovo Siero Ridensificante Viso e Collo per pelli mature da Barò Cosmetics

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 dicembre 2022) Perfect Age è la linea studiata per lepiù âgées. Perchéè un alleato prezioso per ogni donna che dedica alla ricerca un impegno costante. Per le signore ecco quindi ildalla texture setosa e madreperlata che idrata la pelle in profondità, la tonifica, stimola la rigenerazione cutanea e riduce visibilmente l’aspetto delle rughe. La sua formula, come tutte quelle firmate, si compone dei preziosi estratti d’uva Bio coltivata a Barolo che combattono i radicali liberi grazie all’altissima concentrazione di polifenoli; non mancano poi l’acido Ialuronico, l’oro ed un complesso antiossidante di vitamina C in forma attiva che stimola la sintesi del collagene e contrasta i ...