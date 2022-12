Notte di Natale | Papa Francesco “Dio nasce nella storia per far rinascere la storia”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 dicembre 2022) Città del Vaticano – Una mangiatoia: ecco “il manifesto con cui” Dio “si presenta, il modo in cui Dioper far rire la”.più santa dell’anno,invita i fedeli a guardare al centro del presepe, al bambinello, al luogo in cui Dio si fa uomo per riscoprire il senso della festa cristiana del 25 dicembre.basilica vaticana, addobbata a festa e gremita da 7mila fedeli (altri 3mila sono davanti ai maxischermi in piazza San Pietro) per la celebrazione della Messa delladi, il Pontefice presiede il suggestivo rito che celebra la nascita di Cristo. Niente processione iniziale: il dolore ...