Non ti presento i miei | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non ti: trama, cast e streaming delStasera, sabato 24 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Non ti(Happiest Season),del 2020 a sfondo natalizio con protagonista Kristen Stewart e la regia di Clea DuVall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Abby e Harper sono fidanzate da diverso tempo, tant’è che Abby medita di chiedere ad Harper di sposarla. Il Natale 2020 si avvicina e Harper, che non ha ancora presentato la fidanzata in famiglia, decide di farsi accompagnare dalla sua compagna nella sua casa natia. In tale occasione Harper farà coming out e rivelerà a tutti la sua felicità. Giunta a destinazione, però, Abby verrà travolta ben presto dal ménage familiare di Harper, composto da dispettucci tra fratelli, ...

