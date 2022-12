' Non mangio da tre giorni | sono sola' | i carabinieri di Melito Napoli le regalano la spesa e un pandoro

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nessun reato da segnalare, nessuna minaccia incombente cui far fronte. La chiamata arrivata al 112 in provincia diè stata diversa dal solito. A, infatti, una 63enne del posto ha ...

Senza pensione e con un figlio lontano solo geograficamente. I militari si sono assicurati che dei medici la visitassero immediatamente. E scongiurati problemi fisici gravi hanno fatto la spesa.