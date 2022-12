NBA | i risultati della notte 24 dicembre | Doncic 50! Vincono i Magic di Banchero | DeRozan decisivo a New York

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ben 14 partite sono andate in scena nell’ultimaNBA precedente una delle rarissime giornate senza incontri, che tradizionalmente è quellavigilia di Natale (quando, in Italia, si viaggia tra scambi di regali e veglie). Andiamo a vedere i numerosi fatti accaduti sui parquet a stelle e strisce. Ad aprire lasono gli Orlando(13-21) di Paolo, che battono i San Antonio Spurs (10-22) per 133-113 fuggendo nell’ultimo quarto (39-24 e un paio di importanti triple di Mo Bamba a scavare il solco). Ottava vittoria nelle ultime nove, con la prima scelta assoluta dell’ultimo draft che realizza 18 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 29 minuti, ma viene tenuto a riposo proprio nel periodo. Bene anche i Wagner, Franz con 21 punti e Moritz con 17, nonché Cole ...

Eurosport IT

Un match in totale equilibrio cambia il suo copione a cavallo tra il terzo e il quarto periodo con l'accelerata di Utah griffata dalla coppia Sexton - Beasley. I Jazz (19 - 16) piazzano un parziale di ...DELLA NOTTE (23 DICEMBRE) Utah Jazz - Washington Wizards 120 - 112 New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 126 - 117 Foto: LaPresse NBA risultati della notte (22 dicembre) - Banchero trascina ancora Orlando, cadono Milwaukee e Boston Non c'è pace per i tifosi NBA, i Lakers ma soprattutto per Anthony Davis: l'infortunio del giocatore è più grave del previsto ...Ancora una volta su Sky Sport NBA sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale“Christmas Day”, fino al 3 gen ...