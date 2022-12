Nba | Brooklyn supera Milwaukee | Lakers ko Super Doncic contro Houston

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ottava vittoria di fila e quintetto in doppia cifra. Brooklyin si gode il momento e batte anche(118-110). Kevin Durant con 24 punti è il miglior realizzatore, mentre Ben Simmons sfiora la tripla doppia da 12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Niente da fare per i Bucks con Giannis Antetokounmpo che chiude a quota 26 (con 13 rimbalzi), sparendo nell’ultimo quarto. Perè la seconda sconfitta consecutiva, che permette a Boston di blindare la vetta ad est.Minnesota, Jaylen Brown chiude con 36 punti a referto, sette rimbalzi e tre assist. Al suo fianco Jayson Tatum ne aggiunge 30 con 10/22 dal campo, otto rimbalzi e cinque assist. Cadono a sorpresa i Cavaliers sorpresi in casa dai Raptors (107-118). Seconda sconfitta consecutiva per i Knicks e a sorridere sono i Bulls che provano a risalire grazie a LaVine (33 ...

