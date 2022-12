Natale | la messa della Vigilia Papa Francesco | ' Bambini divorati dalle guerre' Diretta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Pontefice è arrivato nella Basilica Vaticana in sedia a rotelle. Settemila i fedeli presenti. Per ladi stasera 120 enti collegati, che aumentano fino a 160 - 170 per l'Urbi et ...

Settemila fedeli in chiesa, altri tremila fuori La basilica di San Pietro è affollatissima e non si vedeva così dai tempi pre - pandemia: per ladisono accorsi in diecimila. Settemila ...La storia dellain onda di " Una poltrona per due " alla Vigilia dinon è una storia lineare, non si è deciso in un anno, tanto che si è assestato come tradizione soltanto nell'ultimo ...Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle alla Basilica Vaticana per presiedere la messa di Natale. Ad assistere alla celebrazione settemila fedeli, mentre tanti altri hanno seguito la messa da Pia ...Papa Francesco giunto nella Basilica di San Pietro ha celebrato la messa della vigilia di Natale. Quante persone sono presenti.