Nardella apre il museo di Palazzo Vecchio a Natale La protesta dei lavoratori | “Costretti per 9 euro all’ora” E ottengono un bonus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Precari e pagati meno di 8l’ora, anche a. Per alcunideldia Firenze questo 25 dicembre non sarà una festa da trascorrere insieme alla famiglia e gli amici, oppure in un viaggio grazie alle ferie pianificate da tempo, ma un giorno di lavoro tra malumori e polemiche dopo che l’amministrazione guidata da Darioha deciso di tenere aperto per la prima volta ilcivico in Piazza della Signoria anche in quello che da sempre è l’unico giorno di chiusura dell’anno. “Ringraziamo iper il bel regalo ai fiorentini e ai turisti dando un’opportunità in più per visitare questi splendidi musei”, aveva annunciato il sindaco di Firenze su Twitter, lasciando intendere che ...