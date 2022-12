Nadal | «Quando Messi ha segnato il terzo gol | mi sono venute le lacrime agli occhi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il campione del tennis Rafasi racconta in un intervista ad As dove parla della paternità e non solo. Il fuoriclasse spagnolo rivela di essersi commosso al secondo gol dinella finale del Mondiale contro la Francia. Il maiorchino è noto tifoso del Real Madrid e grande estimatore di Kylian Mbappé facendo una previsione a riguardo.sulla finale Argentina-Francia «È stata una finale spettacolare. Mi dispiace per molti amici francesi che ho e per tutto ciò che Parigi e la Francia significano per me. Ma ho anche tanti amici argentini e in questo senso, da amante e nostalgico dello sport, vederevincere il Mondiale mi ha reso felice. Che qualcuno così grande culmini la propria carriera con un titolo di questo calibro, con tutto quello che significa per l’Argentina, mi è sembrato giusto, mi ...