La Gazzetta dello Sport

Natale in Australia. La scalata di Lorenzo il Magnifico ricomincerà dagli antipodi: aereo per Brisbane oggi e poi, dopo qualche giorno di ambientamento, la United Cup da giovedì., 21 anni il marzo prossimo, dopo la preparazione a Montecarlo e l'aggiunta nello staff del preparatore atletico Damiano Fiorucci, riparte dagli ultimi sei mesi stellari, dal numero 23 del ...Jannik Sinner e Lorenzosi spingono invece fino agli ottavi. Il 20enne di Sesto Pusteria, n. che nei quarti vince 62 16 63 il derby generazionale con Nadal, n.4 ATP etesta di serie (... Musetti: "Io terza punta del tennis italiano A fine 2023 voglio essere la prima” Il toscano: "Chiudo un anno fantastico, ho raggiunto tutti gli obiettivi andando oltre. Io terza punta Straordinario" ...Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, ha raccontato lo stato d'animo del tennista carrarino alla vigilia della tournée in Australia.