Mourinho verso il no alla panchina del Portogallo Sky

Sky Sport

Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per ilgiusto. In ...- 'Per me con lui è come avere uno zio qui a Roma, io il mister l'ho sempre visto così. È un ...Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per ilgiusto. In ...è un mister che le dedica rimproveri e carezze ." L'ho già detto in passato, per me con lui ... Roma, Mourinho verso il 'no' al Portogallo per il ruolo da Ct Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per il verso giusto. In questa è vero, sono partito un po' lentamente, ma ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra. E poi ...Tammy Abraham alla riscossa. L'attaccante inglese della Roma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il club giallorosso resta sempre molto importante nella mia vita, faremo del nos ...