Moto contro guardrail | perde la vita 53enne centauro

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 53 anni è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale avvenuto lungo la circumvallazione esterna di Napoli, nel territorio del quartiere san Pietro a Patierno. La vittima era a bordo di unciclo, in direzione di Casoria, e, per cause in corso di accertamento, ne ha perso illlo urtando violentementeil. Soccorso dal 118, è stato ricoverato nell’ospedale Cardarelli dove poi è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fanpage.it

... anchel'evidenza, che sia possibile qualcosa di buono e di nuovo. Il Magistero della Chiesa ... E quante notti attraversiamo anche noi Mi auguro che ci rimettiamo in: per cercare una vita ......alla nuova Palestra degli Andoresi è stata pensata per offrire un ampio terrazzo dove fare. ... Nuovo giro di vite della Municipale savonesele soste in doppia fila. Nonostante il volume di ... Moto contro il guardrail, un morto e un ferito: incidente sulla Nola ... Parte da domani su tv e sui social media la campagna d’informazione. Alcol e droghe sono alla base di molte morti negli schianti in auto e moto ...Barbara ci sarà la Compagnia Nazionale di Danza Storica che, con abiti dell’ottocento coinvolgerà i Babbo Natale in balli ottocenteschi…. Per chiudere in bellezza la serata, un sobrio rinfresco in un ...