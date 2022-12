Mostre | a Roma ‘Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition’

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sarà inaugurata a(Corsia delle Donne – P.za di S. Giovanni in Laterano, 74) il 26 dicembre la mostra. “Una ricostruzione realistica e necessaria per dare una dimensione tridimensionale che, soprattutto per le nuove generazioni, è ormai fondamentale anche grazie alla diffusione del digitale e delle tecniche computerizzate – ha spiegato nel corso di una breve visita con i giornalisti, il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone- Nessuno oggi accetta più di vedere qualcosa ad una dimensione. Il corpo umano non è piatto e grazie a questa mostra è possibile vedere come sono i corpi dentro, sia quelli sani che quelli malati”. Un vero e proprio catalogo di anatomia umana ampliato e aggiornato, in omaggio al progetto ...

Il Fatto Quotidiano

... in omaggio al progetto "Milano e Leonardo", che nel 2019 ha celebrato il quinto centenario della morte del maestro toscano Sarà inaugurata a(Corsia delle Donne - P.za di S. Giovanni in ...Babbo Natale il 24 dicembre aspetta le ultime letterine Nel Giardino sul Mare (Piazzale) nella ...nelle Ville Riccione ospita la mostra fotografica Frida Kahlo, una vita per immagini ... Musei e mostre a Roma durante le feste. Ce n’è per tutti i gusti: l’enorme patrimonio della… L'obiettivo di calciomercato della Roma ha aperto alla cessione, anche se non ha ancora deciso quando e dove giocherà in futuro ...(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La strage dei fiori è il titolo di una mostra diffusa che apre dal 24 dicembre e andrà avanti per tutte le festività sul perimetro esterno del Museo Castromediano e sul balcone ...