Morto Vittorio Adorni | vinse il Giro d’Italia nel 1965 e il mondiale di ciclismo a Imola nel 1968

(Di sabato 24 dicembre 2022) È, uno dei più grandi campioni delitaliano. Aveva 85 anni. Professionista per nove anni, dal 1961 al 1970,ilnele tre anni più tardi conquistò il campionato del mondo. Nel corso della sua carriera, vissuta negli anni della rivalità Gimondi-Merckx, è anche salito sul podio una volta alla Milano-Sanremo e tre volte alla Liegi-Bastogne-Liegi. A dare notizia della sua scomparsa Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: “Ciao, salutami papà”. Il campionato del mondo è stato il capolavoro della sua carriera, iniziata in provincia di Parma dove nacque: sulle strade attorno a, infatti,l’oro ...

