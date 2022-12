Morto Vittorio Adorni | leggenda del ciclismo degli anni ’60 La figlia di Gimondi | “Salutami papà”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si è spenta a 85ladel. Vincitore del Giro d’Italia nel 1965 e del Mondiale disu strada nel 1968,è stato uno dei personaggi più noti del mondo del, che segnò un’epoca dominata da Eddy Merckx e Felice. A dare la notizia è stata Norma, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto del padre Felice insieme al collega e amico ai tempi in cui correvano insieme. “CiaoRip”, ha scritto, “sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicine”. La scomparsa diarriva a breve distanza dalla morte di Ercole Baldini e dalla tragica fine di Davide ...

L'ex ciclista e commentatore si è spento all'età di 85 anni. Dopo l'esordio fra i professionisti a 24 anni, nel 1968 arriva la storica la vittoria del campionato mondiale su strada di Imola. Negli ...Il mondo del ciclismo dice addio alla leggendaAdorni ,all'età di 85 anni. Un campione che ha corso durante l'era di Merckx e Gimondi , ma che ha saputo ritagliarsi un ruolo tra i due fenomeni dell'epoca. Morte Adorni, l'annuncio ... E' morto Vittorio Adorni, vinse Giro d'Italia e Mondiale È morto a 85 anni l'ex campione di ciclismo Vittorio Adorni. A dare notizia della scomparsa è Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: «Ciao Vittorio, salutami papà. Sentite ...