Morto Vittorio Adorni | ciclista che vinse il Giro d’Italia nel 1965 e fu anche campione del mondo

Adnkronos

a 85 anni l'ex campione di ciclismoAdorni. A dare notizia della scomparsa è Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao, salutami papà. Sentite ...Adorni , uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano. Aveva 85 anni . Professionista per nove anni, dal 1961 al 1970, Adorni vinse il Giro d'Italia nel 1965 e tre anni più tardi ... E' morto Vittorio Adorni, vinse Giro d'Italia e Mondiale È morto Vittorio Adorni, uno dei grandi campioni di ciclismo degli anni ’60, vincitore del Giro d’Italia 1965 e Campione del Mondo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...