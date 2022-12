Milly Carlucci non risparmia le critiche | il suo attacco è proprio per la Regina della tv

Leggi su ck12

(Di sabato 24 dicembre 2022) Faida velenosa tra due volti amatissimi dal pubblico:sgancia una bomba potente, ecco l’davanti a tutti. Ci sono diverse dinamiche e faide televisive, non solo per quanto riguarda i programmi in sé, ma anche tra format differenti. Entrano spesso in gioco dei battibecchi che determinano nuovi contrasti, ma quello che vi stiamo per rivelare è uno scontro fra Titani. Non si tratta di qualcosa di nuovo, ma non si nascondono più. E’quella più agguerrita!critica (Ck12)E’la conduttrice storica di Ballando con le Stelle che affonda un colpo sganciando l’arco con tutte le frecce.si è sempre mostrata molto gentile con il pubblico, soprattutto ha un ...