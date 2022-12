MILLY CARLUCCI | “CARI AMICI DI BUBINOBLOG | VI AUGURO UN NATALE AL CALDO NEL CUORE”

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 24 dicembre 2022), tra la finale di Ballando con le Stelle e i preparativi per ilcon i suoi, non si è dimenticata die dei suoi lettori che non le hanno mai fatto mancare la stima e l’affetto, ricambiati naturalmente. A voi tutti,di Bubino, un buondicon tanto, tanto affetto. Unsereno, vicino alle persone che amate e che vi amano. Unveramente alnel. Auguri! Cara, auguri di Buone che anche il 2023 ti porti tanta gioia e soddisfazione. Ora un po’ di meritato riposo e poi si torna al lavoro, in vista del Cantante Mascherato, su Rai1 da sabato 18 marzo. Ma prima… Buone ...