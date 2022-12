Milano | pestato da tre ragazzi per una rapina | le telecamere incastrano due aggressori – Video

(Di sabato 24 dicembre 2022) Hanno picchiato a calci e pugni al volto e al costato perrlo un 35enne, che, dopo essere uscito dal lavoro, stava entrando in una tabaccheria di via Rismondo alla periferia di: l’uomo è stato avvicinato da treche lo hanno circondato e aggredito facendogli perdere tre denti e causandogli delle contusioni tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. Per questo gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato due fermi in flagranza di reato peraggravata a carico di due marocchini di 25 e 23 anni, con precedenti di polizia. La volante della Questura è intervenuta su segnalazione della stessa vittima. Durante la colluttazione i tre (uno non è stato preso), usando anche un coltello, hanno preso un marsupio e delle cuffie wi-fi. I poliziotti, con l’analisi delle ...

Agenzia ANSA

