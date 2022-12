Milan nei guai | Maignan non recupera e l’Atalanta chiede 7 milioni per Sportiello Gazzetta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilè neinon. Ieri il portiere è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma dovrà essere rivalutato tra 15 giorni. Salterà la trasferta di Salerno del 4 gennaio e, scrive la, anche la sfida alla Roma di 4 giorni dopo e c’è il rischio che Pioli debba fare ameno di lui anche il 18 gennaio a Riad, in occasione della Supercoppa contro l’Inter. Sono già 12 le partite stagionali in cui ilnon ha avuto a disposizione il suo portiere. Come si comporterà il club? Prenderà un altro portiere sul mercato di gennaio o andrà avanti con Tatarusanu e Mirante? In pole, nei desideri del, c’è, maha sparato alto per cederlo. Lascrive: “Non si sblocca, ...

ultimecalcionapoli.it

... chiedendo perché non fosse stata intrapresa alcuna azioneconfronti del presbitero accusato. ...ust, S. J., Superiore della Residenza della Santissima Trinità (Centro Aletti) P. Marko Rupnik, ...Tempo di Natale e tempo di...regali. Il mercato invernale è alle porte e ogni allenatore ha un sogno nel cassetto per la prossima sessione: Juve, Inter esperanorinnovi dei big, la Fiorentina vuole blindare Amrabat e l'Atalanta punta a un rinnovamento della rosa. Tutti i 'desideri' di calciomercato delle 20 ... Rivali Napoli – Milan nei guai, non solo Maignan: nuova tegola per Pioli Dopo l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno che modifica i paletti per la costruzione dell'impianto i club continuano il ...Con l'infortunio di Mike Maignan, il Milan potrebbe acquistare già a gennaio Marco Sportiello: le ultime sulla trattativa Enrico Ianuario Sembrava ormai essere sul viale del recupero, invece Mike Maig ...