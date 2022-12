Milan | l'Atalanta spara alto per Sportiello | la richiesta-choc e una possibile soluzione

Milan News

... Juve, Inter esperano nei rinnovi dei big, la Fiorentina vuole blindare Amrabat e l'punta a un rinnovamento della rosa. Tutti i 'desideri' di calciomercato delle 20 ...Seguono ilcon un 7, la Juve con 6,5, Lazio con un voto tra il 6 e il 7,6+, Inter 6 e Roma 6 - . Sacchi scrive che il Napoli capolista ha incantato ma che i ko in amichevole sono ... Tuttosport - L'Atalanta non lascia partire Sportiello Il Milan potrebbe prendere un altro portiere in... ATALANTA Giorno dopo giorno, sembra complicarsi sempre di più la pista di mercato che porterebbe a Firenze Jeremie Boga. Questo perché, nonostante l'Atalanta continui a dirsi ...Arrigo Sacchi, allenatore che ha scritto la storia del calcio sulla panchina del Milan e della Nazionale, ha stilato il suo pagellone ...