Pianeta Milan

Commenta per primo Questo pomeriggio l'ex portiere die Fiorentina Giovanni, campione del mondo 1982, durante un collegamento con Lady Radio ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi di casa viola: dall'importanza per una ...Quel giorno c'era anche suo padre Giovanni( mitico portiere deldi Sacchi e della nazionale ndr ) e Sinisa era contento di esserci. Parlammo della vita, vidi un uomo sereno e combattivo. ... Milan, Galli: “I rossoneri possono riaprire il campionato” Filippo Galli, ex difensore del Milan, non esclude la Juventus dalla lotta Scudetto. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "La Juve è abituata a stare ai piani alti e ...L'ex calciatore rossonero Filippo Galli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per esprimere il suo giudizio sulla ripresa del campionato e la corsa al titolo che ...