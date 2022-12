Pianeta Milan

... 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Inter,: 'Chi mi somiglia di più gioca nel'" } ] } ]...Roberto(Italia) 163 gol. 20. Luca Toni (Italia) 157 gol. 21. Gigi Riva (Italia) ... I gol di Nordhal sono 210 con la maglia dele 15 con quella della Roma. Al quarto posto c'è ... Milan, Boninsegna: “Il campionato non è ancora finito” Sono queste le parole di Roberto Boninsegna, l'ex calciatore parla dell'Inter ma soprattutto della Serie A che riparte.Boninsegna avvisa la Juve: «Le questioni esterne potrebbero influire». Le parole dell’ex bianconero Roberto Boninsegna, a La Gazzetta dello Sport, si è espresso così sulla corsa Scudetto in Serie A. B ...