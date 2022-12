Migranti | la Sea Eye 4 attracca a Livorno con 108 persone a bordo

(Di sabato 24 dicembre 2022) La nave ong tedesca Sea Eye 4, stando adopo aver fatto l'ingresso in porto scortata da motovedette della capitaneria. A, secondo quanto annunciato, ci sono 108. I Paesi di provenienza deisono Bangladesh, Sudan, Nigeria, Somalia, Togo, Mali e Egitto. Lo riferisce il Comune dicon l'assessore Andrea Raspanti, che è sul molo. Anche nel loro caso, si apprende da Anpas, le procedure previste dopo l'attracco sono di verifiche ada parte del personale sanitario di frontiera, e a terra di triage, identificazione e somministrazione di cibo e vestiti.

Agenzia ANSA

