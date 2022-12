“Mi sono trasferito oltre oceano” | ex gieffino subissato di critiche scappa dall’Italia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Una triste realtà quella di chi non riesce a fare il conto con le ingiustee decide di abbandonare tutto improvvisamente Ha voluto lasciare l’Italia per ritrovare sé stesso, nonché delle spiegazioni a tanto odio nei suoi confronti: cos’ha fatto di così male da essere trattato in questo modo? L’exnon è riuscito L'articolo proviene da Inews24.it.

Sky Tg24

Nel 2008, decisi di prendermi una pausa dal settore dell'abbigliamento dove avevo conseguito importanti punte di successo professionale a livello internazionale e miin Tailandia, ...La ristorazione è venuta successivamente, quando miin Thailandia. E come è nata l'idea di Brunello Il ristorante nasce quattro anni fa. L'Italia per me era una Nazione che stava ... Verona, è l’amante della moglie del comandante: carabiniere trasferito Una triste realtà quella di chi non riesce a fare il conto con le ingiuste critiche e decide di abbandonare tutto improvvisamente ...Le luci di un albero di Natale sono andate in cortocircuito e questo ha causato l’esplosione di un incendio che ha completamente distrutto un ...