Messi e l' offerta choc | un milione di dollari per l' abito arabo

Sky Sport

Un milione di dollari per il vestito di. Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto a1 milione di dollari per l'ormai famoso Bisht, l'abito arabo che la stella dell'Argentina ha indossato per alzare la Coppa del Mondo dopo la finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta contro la ...Un'di 1 milione di dollari è stata presentata da un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwani, a Lionelper l'ormai famoso Bisht che ha indossato per alzare il trofeo ... Messi, offerta da un milione di dollari per il Bisht Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman ha offerto alla stella del calcio argentino Lionel Messi un milione di dollari per l'ormai famoso ...(Adnkronos) – Un milione di dollari per il vestito di Messi. Un avvocato e membro del parlamento dell’Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto a Messi 1 milione di dollari per l’ormai famoso Bisht, l’abito ...