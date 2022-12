Messi e l’offerta choc | un milione di dollari per l’abito arabo

Leggi su funweek

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Undiper il vestito di. Un avvocato e membro del parlamento dell’Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto adiper l’ormai famoso Bisht,che la stella dell’Argentina ha indossato per alzare la Coppa del Mondo dopo la finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta contro la Francia. “Dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht, simbolo di cavalleria e saggezza: ti sto offrendo 1diin cambio di quel bisht”, si legge su Twitter. L’intenzione è quella di esporre l’indumento per ricordare l’orgoglio provato da tutto il mondo. Sempre Al Barwani ha ...