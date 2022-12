?Messa di Natale | Papa Francesco arriva sulla sedia a rotelle | «Quante guerre | dignità e libertà calpestate»

Il papa è arrivato a San Pietro in sedia a rotelle a causa dei suoi noti problemi al ginocchio. Ad attenderlo all'interno della Basilica per ladici sono 7mila fedeli. Molti altri seguono la cerimonia dai maxischermi allestiti in piazza. Mai così tanta gente aveva seguito ladall'inizio della pandemia. Nel pomeriggio papa ...Papa Francesco è entrato nella basilica di San Pietro per la celebrazone dellaSolenne in occasione delFrancia, incendio in un'abitazione in Normandia: muoiono due bambini Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Papa Francesco giunto nella Basilica di San Pietro ha celebrato la messa della vigilia di Natale. Quante persone sono presenti.