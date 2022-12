‘Mercoledì’ di Tim Burton mostra più che mai lo spiritualismo del regista areligioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) di Ilaria Muggianu Scano Mercoledì, teen drama di Tim, dice più di quanto vorrebbe. Influenza mode e costumi esattamente come previsto dalla produzione Netflix. Quale, dunque, il sofisticato non detto della dark gothic serie? Ilamericano, geniale maestro della stop motion, tra qualità tattile e suggestioni d’epoca, è l’intellettuale “” più teologico degli anni 20. “La religione è una dimensione profondamente intima. Io non appartengo ad alcuna religione specifica, ma cerco di essere il più possibile spirituale” ha dichiarato più volte. Non è dato sapere se sia agnostico, se sia sincretista o vagamente panteista, ma di certo la città di Büsteni, in Romania, a un centinaio di chilometri da Bucarest, convertita nella Gerico della finzione, che ospita la Nevermore Academy rievoca certe ...