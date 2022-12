Mercati valutari | le tendenze chiave che segneranno l’economia globale nel 2023

Leggi su quifinanza

(Di sabato 24 dicembre 2022) La volatilità dei cambi ha un impatto diretto sulle condizioni economiche generali e soprattutto sulla catena di approvvigionamento. E gli Stati Uniti potrebbero soffrirne le conseguenze. Con un tale calo dello yen rispetto al dollaro (meno del 14% dal 1 gennaio), ad esempio, produrre in Giappone è ora più economico che produrre negli Stati Uniti, mentre in passato era molto più costoso. Se questa situazione dovesse durare probabilmente porterà a una delocalizzazione degli impianti di produzione in prossimità dei clienti. È quanto emerge dall’analisi di iBanFirst che delinea lechenel. Liquidità del dollaro L’evoluzione della liquidità del dollaro è di primaria importanza considerando che operiamo in un mondo basato sul dollaro. Essa ...