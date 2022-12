Marinella di Selinunte Trapani | donna uccisa dal marito

CastelvetranoSelinunte.it

La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara didi. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato. La donna, stando al suo profilo social, aveva 4 figli ...Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate adi, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione. Maria aveva 29 anni, il marito si trova in ... Omicidio a Marinella di Selinunte: uccisa una donna a coltellate MARINELLA DI SALINUNTE – Vigilia di Natale di sangue in Sicilia: ecco cos’è accaduto nelle scorse ore a Marinella di Selinunte (Trapani). Una donna è stata uccisa a coltellate, in via Cassiopea. La ...Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione.