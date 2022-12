Manovra | pensioni | flat tax | cartelle | bollette e superbonus stipendi più alti | sostegni per le famiglie Le novità

ilmessaggero.it

Sul fronte della previdenza, rispetto alle attese della vigilia, lasi caratterizza soprattutto per il pesante ridimensionamento della rivalutazione delle, per gli assegni di importo ......modifiche al testo dellarichieste dalla Ragioneria dello Stato. Dal reddito di cittadinanza al bonus mobili, le principali misure che hanno subìto modifiche riguardano il fisco, le, ... Manovra: pensioni, flat tax, cartelle, bollette e superbonus stipendi più alti, sostegni per le famiglie. Le I forzisti: "Bene su pensioni minime, superbonus e decontribuzione". Salvini: "Provvedimento che non fa miracoli ma aiuta tante persone" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo Meloni, le news: oggi voto finale alla Camera su legge di bilancio. LIVE ...