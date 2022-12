Manovra | Pagano Pd | ' manifesto incapacità destra al governo'

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Oggi cala il sipario sullo spettacolo più indegno degli ultimi vent'anni. L'esame di questaha sfondato il muro del ridicolo e violato ogni regola di buon senso e di rispetto delle istituzioni. Se questo era il primo vero banco di prova dellaal, portate a casa una sconfitta tremenda. Ritardi, forzature e improvvisazione che sottolineano la vostra totale impreparazione. E se oggi approviamo questa legge di bilancio è solo grazie alle forze di opposizione che hanno deciso di evitare l'esercizio provvisorio". Lo ha detto in aula Ubaldo, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera, intervenendo durante la dichiarazione di voto finale alla legge di Bilancio. "Questanon ha alcuna visione del futuro, blocca gli investimenti e condanna ...

Abruzzoweb.it

...dei detrattori abbiamo allestito unada 35 miliardi dedicata alla crescita e alla necessità di mettere in sicurezza imprese e famiglie alle prese col caro energia". Lo dice Nazario, ......a crescere guardando al futuro" prosegue. Prima, durante le dichiarazioni di voto, erano arrivati gli attacchi frontali di Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra sull'impianto della, ... OK ALLA CAMERA A MANOVRA. PAGANO "RISPOSTE AD ... Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Oggi cala il sipario sullo spettacolo più indegno degli ultimi vent anni. L esame di questa manovra ha sfondato il muro del ridicolo e violato ogni regola di buon senso e..18App si sdoppia in due: "Premia il merito e l'equità", dice la Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà a tempo indeterminato. Sì alla caccia al cinghiale in città. Il Cdm vara il decreto ...