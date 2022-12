Manovra. 8 milioni di euro per il Quartiere Tamburi

MEF

... rinunce che sono pesate soprattutto su quei 5di italiani che si trovavano già in ... In, invece, gli azzurri si sono dovuti accontentare dell'aumento a 600 euro per gli over 75. '...POS - Esce dallala norma sul Pos che escludeva le sanzioni per gli esercizi commerciali ...2e le aliquote agevolate per il credito di imposta sugli investimenti in ricerca, sviluppo e ... Manovra 2023: via libera della Camera dei deputati - Ministero dell ... Con 221 sì e 152 no e 4 astenuti la Camera conferma la fiducia al governo Meloni sulla manovra. Dopo il dibattito sulle intenzioni di voto sulla legge di bilancio, in serata era iniziata la fase di vo ...Il via libera della Camera con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Ora la manovra passa al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre.