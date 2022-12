Mancini crede nel Napoli | ' ' Il campionato è lungo | ma riuscirà a mantenere la prima posizione' '

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roberto, c.t della Nazionale italiana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss a margine dell'evento 'Le Notti sul Golfo – Premio Mediterraneo: "Il, ma credo che illa. Bisogna capire come inizierà di nuovo il, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi”. Secondo, ilsta seguendo l'esempio della Nazionale, puntando sui giovani. "Noi ne abbiamo sempre convocati tanti, ed anche gli azzurri stanno facendo crescere tanti talenti. D’altronde ilè una grande ...

IlNapolista

Gasperini citantissimo: 'È un giocatore molto giovane, che ha un futuro davanti importante. ...a far scendere il prezzo del difensore che ormai è un giocatore anche della nazionale di. A ...Il Cln Cus Molise ci: Lucas e Triglia duettano, sul tiro del 21 l'estremo difensore ospite si ...Il quintetto di Milella trova il pareggio quando Lucas scivola nel tentativo di anticipare... Gazzetta: Mancini pensa già all'Europeo 2024 - ilNapolista Roberto Mancini, CT della nazionale, crede nel Napoli di Luciano Spalletti per la lotta scudetto in serie A. Mancini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi… Leggi ...Da ieri Alessandro Bianco, Giacomo Quagliata, Emanuele Valeri e Federico Baschirotto hanno più di una cosa in comune da raccontare. E non è solo la chiamata per lo stage dedicato ai calciatori di inte ...