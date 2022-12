Manchester United | Ten Hag a Martinez | 'Basta feste' VIDEO

Inter erimangono alla finestra.Commenta per primo Ilvuole tentare l'affondo per Frenkie De Jong . Secondo il quotidiano spagnolo Sport , tuttavia, i Red Devils ritengono che il Barcellona stia tentando di tutto pur di alzare il valore ...Calciomercato, dal Brasile: "United pronto a fare follie per Enzo Fernandez". Il calciatore argentino è molto richiesto in Europa, con tutti i maggiori club che sono pronti ad offrire per lui.Tempo di rinnovi in casa Manchester United. Dopo la chiusura della questione Cristiano Ronaldo e la fine del Mondiale, la ...